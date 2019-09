Sean Paul feliz com a chegada do segundo bebé

NTV Hoje às 13:00, atualizado às 13:25 Facebook

Sean Paul está a viver dias de grande felicidade com a chegada da bebé, Remi Leigh. A boa-nova foi partilhada pelo cantor com os fãs. O cantor de temas como “Mad Love”, “No Lie” e “Temperature” recorreu ao perfil de Instagram para avisar os internautas de que o seu agregado familiar aumentou recentemente com a filha recém-nascida. “Remi, bem-vinda ao gangue minha linda filha!” pode ler-se na descrição de uma fotografia em que aparece o intérprete ao lado da sua mulher, Jodi Stewart, do filho, Levi, e da filha, Remi. View this post on Instagram RRR!!! REMI LEIGH. WELCOME 2 […]