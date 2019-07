Segredo revelado. Maria Cerqueira Gomes adianta como foi convidada para programa

NTV Hoje às 11:00, atualizado às 11:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Terminada mais uma temporada de “A Tua Cara Não me É Estranha”, Maria Cerqueira Gomes explicou como foi sondada para ocupar o lugar de Manuel Luís Goucha. Uma prova de fogo. Poucos meses depois de se estrear na condução do “Você na TV!”, Maria Cerqueira Gomes foi desafiada a apresentar “A Tua Cara Não me É Estranha”, que terminou este domingo com os participantes a abraçar a portuense. “‘Maria, achamos que devias apresentar @atuacaratvi !'” Foi assim que tudo começou 10 dias antes da estreia. A minha resposta foi imediata: ‘Ok! Parece-me boa ideia!'”, conta a comunicadora do quarto canal […]