Seguidores rendidos às brincadeiras de Dânia Neto com filho

Dânia Neto enterneceu os fãs, nas redes socais, com um momento cúmplice de brincadeiras com o filho, Salvador. A atriz de 36 anos continua a mostrar várias experiências da maternidade e esta terça-feira não foi excepção. Dânia Neto partilhou um vídeo em que brinca juntamente com o filho de nove meses. View this post on Instagram 💚 #asnossasbrincadeiras @hilton_vilamoura #check3183 A post shared by Dânia (@danianeto) on Sep 22, 2019 at 9:48am PDT Recorde-se que Salvador é fruto do relacionamento amoroso entre Dânia Neto e Luís Matos Cunha, que estão juntos há cerca de dois anos. TEXTO: Mariana Capante LEIA […]