"Selfie kid", o rapaz que ficou famoso por foto com Justin Timberlake

Hoje às 17:27 Facebook

Twitter

O artista Justin Timberlake atuou na edição 52ª edição do Super Bowl, este domingo, e a sua perfomance protagonizou um dos melhores momentos da noite. Durante o espetáculo no Minneapolis U.S Bank Stadium, o artista tirou uma selfie com um rapaz, que virou sensação instantânea.

Ryan McKenna, de 13 anos, não esperava ser o centro das atenções no evento mais visto do ano nos EUA. "Esta é uma oportunidade que nunca irei ter mais na vida e resolvi tirar a fotografia", disse o jovem à imprensa norte americana.

Ryan não foi o único da sua família a tentar captar o momento com Justin Timberlake. O seu pai, John Mckenna, também tentou chegar ao artista mas não teve a mesma sorte do filho.

O momento rapidamente se tornou viral nas redes sociais, com a hashtag "#selfiekid" a ser uma das mais utilizadas no Twiter.