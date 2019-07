“Sem filtros, sem mentiras!”. Ator de “La Casa de Papel” devastado

NTV Hoje às 16:05, atualizado às 16:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Miguel Herrán, conhecido por interpretar Rio na série “La Casa de Papel” (Netflix), mostrou-se sem filtros e preocupações nas redes sociais. Os fãs ficaram preocupados. O ator recorreu ao perfil de Instagram para desabafar. Com um vídeo em que aparece triste e de lágrimas nos olhos, o espanhol de 23 anos afirmou que chega de alimentar os seguidores com mentiras. “Podia publicar milhares de fotografias bonitas que reuni para alimentar esta máquina de mentiras que é o Instagram. Podia encher o meu ego e preencher o meu vazio com gostos… mas hoje não!” escreveu na descrição. Sem revelar o motivo […]