Sem maquilhagem. Júlia Pinheiro surpreende fãs ao natural

A apresentadora da SIC surpreendeu os seguidores numa foto sem maquilhagem. Júlia Pinheiro admite que não gosta de “fotografias perfeitas”. Estamos habituados a vê-la bonita e glamorosa na televisão mas, desta vez, a comunicadora do terceiro canal surgiu sem maquilhagem, num momento de pausa. E, pelo que é percetível pelas suas palavras, é assim que Júlia Pinheiro gosta de estar. “Detesto fotografias perfeitas. Rostos sem história e sem verdade. A profissão obriga-nos a um artificialismo insuportável”, começou por referir, no perfil de Instagram. View this post on Instagram Detesto fotografias perfeitas . Rostos sem história e sem verdade. A profissão […]