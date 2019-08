Sem qualquer pudor, Rita Mendes declara-se ao companheiro

NTV Hoje às 13:10, atualizado às 13:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Rita Mendes despiu-se de preconceitos (literalmente) e declarou-se publicamente ao seu namorado, Gui de Campos, com uma promessa de amor eterno. A apresentadora e DJ não teve qualquer problema em publicar no perfil de Instagram uma foto em que surge nua ao lado do seu companheiro para expressar o sentimento que nutre por este. “Que se vivam os amores e os momentos únicos do agora. Que se seja grato pela experiência única da paixão. Que não existam subterfúgios e vergonhas pelo ‘que os outros’ pensam e dizem de nós”, começou por escrever. View this post on Instagram Que se vivam […]