Sem ressentimentos. Brad Pitt foi à festa de 50 anos de Jennifer Aniston

Jennifer Aniston só faz 50 anos no dia 11 de fevereiro mas já celebrou o aniversário, no sábado à noite, na companhia de várias caras conhecidas, incluindo uma que está a surpreender o público, em especial o que acompanha os amores e desamores de Hollywood: Brad Pitt.

O ator, de 55 anos, bem tentou passar despercebido mas o chapéu não chegou para afastar os paparazzi. Foi visto, à hora do jantar da atriz, na entrada do Hotel Sunset Tower, em Los Angeles, local escolhido para a celebração do 50.º aniversário da estrela da série dos anos 90 "Friends".

Pitt e Aniston foram casados entre 2000 e 2005. A relação terminou envolta em rumores de que o ator teria tido uma relação extraconjugal com Angelina Jolie, com quem viria a casar e ter 12 filhos e comum, e de quem também se divorciou.

Na fotografia captada, Pitt surge de costas para a câmara, num ângulo em que não pode ser identificado pelo público, mas o TMZ e o Hollywood Life, dois dos sites de celebridades mais populares do mundo, garantem tratar-se do ator, que integra o elenco do novo filme de Tarantino, "Once Upon a Time in Hollywood".

De acordo com o TMZ, a lista de convidados contou ainda com Gwyneth Paltrow, John Mayer, Katy Perry e Orlando Bloom, George e Amal Clooney, Reese Witherspoon, Robert Downey Jr., Ellen DeGeneres, Kate Hudson e Demi Moore.