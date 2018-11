Sérgio Oliveira anuncia casamento: "Ela disse sim"

JN Ontem às 22:45 Facebook

Sérgio Oliveira anunciou, esta terça-feira, que vai casar com Cristiana Gonçalves Pereira, jornalista do Porto Canal. O pedido foi feito em Londres, Inglaterra.

"Ela disse sim!", anunciou Sérgio Oliveira no Instagram.

Num pedido muito emocionado, feito na Tower Bridge, Cristiana Gonçalves Pereira, jornalista do Porto Canal, aceitou o pedido do jogador do F. C. Porto e mostrou o anel nas redes sociais.

"Para sempre contigo nunca será tempo suficiente para mim. SIM ao grande amor da minha vida", escreveu a jornalista.

Em março, ao JN, Cristiana já tinha assumido que "o casamento já esteve mais longe". "Estamos no caminho certo... Eu e o Sérgio damo-nos muito bem e o tempo que passamos juntos é ótimo. É uma relação muito boa e estamos muito felizes", acrescentou na altura, nitidamente rendida ao amor do craque azul e branco.