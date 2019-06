Sérgio Oliveira e Cristiana Gonçalves Pereira disseram o "sim" na Invicta

Sara Oliveira Hoje às 22:27 Facebook

O jogador de futebol Sérgio Oliveira disse o "sim", esta sexta-feira, a Cristiana Gonçalves Pereira, na Igreja da Ordem da Lapa, na Invicta.

Uma cerimónia à medida dos sonhos. Foi assim o casamento de Sérgio Oliveira e Cristiana Gonçalves Pereira, ambos de 27 anos.

Ao fim de três anos e meio de namoro, o jogador do F. C. Porto, cedido na última época ao clube grego PAOK, e a apresentadora do Porto Canal disseram o "sim" sob a bênção do padre Almiro e a presença de muitos familiares e amigos.

Num dia tão especial, os noivos juntaram cerca de 200 convidados, alguns deles conhecidos não só do mundo do futebol, como da televisão e também da advocacia, área em que Cristiana também trabalha e na qual o pai, António Gonçalves Pereira, é bastante reconhecido.

Destacaram-se as presenças de futebolistas como Ruben Neves, José Sá, Bruno Fernandes, Varela, Ricardo, Hernâni ou Caetano, o treinador José Peseiro e o diretor-geral do Porto Canal Júlio Magalhães.

Sempre elegante, Cristiana Gonçalves Pereira apostou numa criação do designer libanês Zuhair Murad, comprada em Milão, enquanto Sérgio Oliveira escolheu um fato da marca portuguesa Saroni.

Subiu ao altar pelo braço da mãe, Rosália, antes de a noiva desfilar ao ritmo da marca nupcial com o pai. Para padrinhos, o casal escolheu os respetivos irmãos: Tatiana Gonçalves Pereira e Victor Hugo Oliveira.

A cerimónia religiosa foi conduzida pelo Padre Almiro Mendes, o mesmo que, recentemente, batizou a noiva para que ela agora pudesse dizer o "sim" perante Deus.

O copo d"água realizou-se na Casa da Prelada, uma antiga quinta projetada pelo arquiteto italiano Nicolau Nasoni, em Ramalde, também na Invicta, e a festa durou até madrugada.

Nessa fase, Cristiana brilhou com um outro vestido da criadora israelita Galia Lahav), coroando com chave de hora uma história que começou com o pedido de casamento, a 20 de novembro, em Londres.

Depois, Sérgio foi emprestado pelo F. C.Porto aos gregos do PAOK, mas foram muitas as viagens que Cristiana fez para o acompanhar. Afinal, como confidenciou antes ao JN, a sua prioridade na vida "é estar presente e não falhar".