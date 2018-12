Sérgio Oliveira, romântico fora das quatro linhas

Sara Oliveira Hoje às 18:22 Facebook

Noivos há cerca de três semanas, o futebolista Sérgio Oliveira, de 26 anos, e a apresentadora do Porto Canal Cristiana Gonçalves Pereira, de 27, estão "ainda mais encantados" após três anos de namoro.

"É uma fase muito bonita e estamos muito felizes", confessou a também advogada, recordando o momento em que foi pedida em casamento, a 20 de novembro, em Londres.

"O casamento é algo de que um casal fala, mas não fazia ideia de que iria regressar noiva. Também foi isso que tornou o momento tão bonito, porque fui completamente surpreendida", relata. Os dois vivem juntos, em Gaia, "há dois anos", e o momento foi "um passo natural" na relação.

No anelar esquerdo, Cristiana exibe o solitário que o craque do F. C. Porto lhe ofereceu na medida certa. "O Sérgio é muito romântico e eu gosto. Ele vai-me fazendo alguns miminhos, mas este foi, sem dúvida, especial", afirmou a noiva, totalmente rendida às atitudes do médio que, entre a Liga dos Campeões e o encontro para campeonato nacional nos Açores contra o Santa Clara, esteve na inauguração de uma clínica perto da terra natal.

Desta vez, a companheira não seguiu viagem, mas é comum ir com a equipa portista. Afinal, "a prioridade na minha vida é estar presente e não falhar", confidenciou. O casamento "ainda não tem data", mas Cristiana já sente "a curiosidade das pessoas" que muito têm acarinhado o par.