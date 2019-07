Sérgio Rosado chora a morte do melhor amigo de quatro patas

NTV Hoje às 14:55, atualizado às 15:12 Facebook

Twitter

Partilhar

Sérgio Rosado está a viver dias difíceis após a morte da sua cadela Tita. O cantor tinha o anila de estimação consigo há 15 anos. O mediático intérprete da dupla “Anjos” recorreu ao seu perfil de Instagram para alertar os seus seguidores de que a sua cadela Tita morreu, com uma mensagem de saudades e emotiva. “Até sempre, Tita! Parece que foi ontem quando chegaste a casa envolta num laço vermelho bem maior que tu, desde esse dia que a nossa casa ganhou mais cor e alegria”, começou por escrever. View this post on Instagram Parece que foi ontem quando […]