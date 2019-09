Série “Sul”, de Ivo M. Ferreira, estreia este sábado

NTV Hoje às 16:30, atualizado às 16:40 Facebook

Twitter

Partilhar

O primeiro episódio de “Sul”, a nova série policial da RTP1, estreia este sábado em horário nobre. A série de investigação policial baseada na recente crise financeira do país, criada por Edgar Medina e Guilherme Mendonça e realizada por Ivo M. Ferreira, será exibida às 21 horas. Adriano Luz, Ivo Canelas, Margarida Vila-Nova, Jani Zhao e Afonso Pimentel interpretam os protagonistas da investigação de um conjunto de mortes suspeitas no Rio Tejo, em Lisboa, que decorre em Lisboa. No entanto, enquanto a investigação decorre, uma forte crise económica e social agita o país. Ivo M. Ferreira é autor de filmes […]