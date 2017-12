Shakira anuncia nova data para o concerto de Lisboa

Hoje às 16:15, atualizado às 16:17 Facebook

A cantora colombiana Shakira remarcou a digressão europeia, desmarcada em novembro devido a uma hemorragia nas cordas vocais, para junho de 2018.

O concerto que Shakira tinha marcado em Lisboa, na Altice Arena, a 22 de novembro, foi remarcado para 28 de junho, disse à Lusa fonte da promotora Ritmos e Blues. Os bilhetes para o concerto de 22 de novembro são válidos para o de 28 de junho.

"Estou tão aliviada e feliz de partilhar com vocês que vou voltar à estrada em junho de 2018 com a minha digressão mundial «El Dorado» na Europa, nos Estados Unidos e na América Latina em datas a anunciar em breve", lê-se na página da artista.

Na mensagem partilhada esta quarta-feira, Shakira expressa "gratidão a todos pelo amor e apoio incomensuráveis enviados nas últimas semanas".

Em novembro, Shakira cancelou várias datas da digressão "El Dorado" na Europa, em países como Espanha, França e Portugal. A cantora foi aconselhada a adiar as atuações para poder recuperar adequadamente e evitar lesões adicionais.

A digressão é a primeira de Shakira após vários anos afastada dos grandes palcos. Os seus últimos concertos em Espanha remontam a 2011, integrados na digressão "The Sun Comes Out World".

A digressão "El Dorado" chega após a edição de "El Dorado" (Sony Music), o 11.º álbum da sua carreira.