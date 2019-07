Shawn Mendes faz tatuagem desenhada por fã

NTV Hoje às 16:30, atualizado às 16:43 Facebook

Shawn Mendes fez uma nova tatuagem inspirada numa montagem fotográfica realizada por uma fã e que encontrou nas redes sociais. O desenho que serviu de inspiração foi descoberto pelo cantor luso-canadiano, na passada quinta-feira, após uma admiradora chilena publicar uma fotografia no Twitter, em que acrescentou uma borboleta com flores no braço esquerdo de Shawn Mendes. Wait this is awesome, can u DM the drawing ?? https://t.co/0y5b3S584Y — Shawn Mendes (@ShawnMendes) July 18, 2019 O intérprete da canção “Señorita” ficou impressionado e pediu o desenho original, acabando por tatuá-lo esta segunda-feira. O resultado final foi partilhado na conta de Instagram […]