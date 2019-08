SIC acompanha estado de saúde de Ângelo Rodrigues com "preocupação e recato"

Sara Oliveira Hoje às 13:40 Facebook

A SIC já reagiu ao estado de saúde de Ângelo Rodrigues, que vemos atualmente em "Golpe de sorte", assumindo "a firme esperança que recupere bem e rapidamente". O ator está internado o Hospital Garcia da Horta, em Almada, em estado grave.

"Estamos a acompanhar de perto a evolução do estado clínico do Ângelo com a preocupação e o recato que a situação exige", declarou a estação de Paço de Arcos, respeitando o momento delicado do artista cuja ligação com a televisão dura já há nove anos.

Ângelo Rodrigues, de 31 anos, pode ser visto como Bruno na série da SIC "Golpe de sorte". Está internado há duas dias na unidade hospitalar onde deu entrada com uma infeção, tendo depois sofrido uma paragem cardíaca que foi revertida pelos médicos.

O prognóstico é ainda muito reservado. Resta aguardar "com a firme esperança de que recupere bem e rapidamente", acrescentou a SIC, aguardando-se desenvolvimentos ainda durante esta quarta-feira.