SIC baralha e volta a dar na nova temporada

A estação de Carnaxide não muda a fórmula que lhe garantiu o primeiro lugar nas audiências desde fevereiro: “Casados a Primeira Vista” volta para a segunda temporada e “Nazaré” e “Terra Brava” brilham na Ficção. Duas novas novelas, a segunda temporada de um programa de sucesso e o regresso de João Manzarra: a SIC apresentou esta segunda-feira à noite a nova temporada, no Teatro Capitólio, no Parque Mayer, em Lisboa. Uma das confirmações da noite foi a segunda temporada do “reality show” “Casados a Primeira Vista”, que foi líder de audiências. A atriz Diana Chaves, que vai conduzir o programa […]