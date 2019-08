SIC mantém liderança nas audiências

NTV Hoje às 17:32, atualizado às 17:37 Facebook

O terceiro canal voltou a ser o mais visto em julho, pelo sexto mês consecutivo. A SIC lidera as audiências acumuladas no ano com 18,9 por cento de “share”. Mais um mês a liderar. Pelo sexto mês consecutivo, a SIC está na frente nas audiências. A estação liderada por Daniel Oliveira teve no mês que passou um “share” de 18,5 por cento, seguida pelos 14,3 por cento da TVI e dos 12,3 por cento da RTP 1. A SIC destaca que liderou no período da manhã e da tarde: “O Programa da Cristina”, o matutino da estação, registou 25,4% de […]