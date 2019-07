SIC mostra os bastidores do Sporting em “O Reino do Leão”

NTV Hoje às 10:06, atualizado às 10:13 Facebook

A SIC exibe na noite desta quarta-feira a reportagem “No Reino do Leão”, que mostra, em exclusivo, os bastidores do clube de Alvalade. Frederico Varandas, presidente do Sporting, é o anfitrião. Sabia que o líder máximo “leonino” cumprimenta os funcionários com o punho fechado? E que Paulinho, o roupeiro, é considerado o “vice-presidente… do presidente”? E que Beto, da equipa técnica, não gosta de perder “nem a feijões” nos jogos entre o “staff”? Ou que o balneário do Sporting na Academia de Alcochete foi alvo de uma remodelação? Estes e outros segredos dos bastidores do Sporting vão ser revelados nesta […]