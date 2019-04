Sílvia Alberto: "Fiquei mais rica nos afetos depois de ser mãe"

Sara Oliveira Hoje às 11:49 Facebook

Determinada e cheia de garra, Sílvia Alberto está pronta para conduzir o novo programa de talentos , "La banda", que a RTP1 estreia amanhã à noite, pouco tempo depois de ter sido mãe pela primeira vez. Conciliar todas as vertentes não tem sido fácil. "Começar a trabalhar um mês depois de ser mãe é, no mínimo, desafiante", admite.

No entanto, como explica ao JN, "não foi um regresso a 100%". "Apresentei agora os programas das audições e só regressarei em força para as galas em direto. Por isso tem sido mais fácil de gerir". E, quando está "a gravar é o pai que substitui a mãe", acrescenta a apresentadora, confirmando que tem o apoio do companheiro, Íñigo Pérez, nos cuidados com o filho, Pedro, que faz hoje dois meses.

Sobre o "La banda", Sílvia assume "o entusiasmo de sempre em descobrir novas vozes e as pessoas por trás delas". "Neste tipo de formatos, ficamos a conhecer um sem-número de histórias impressionantes e é imprevisível saber como vamos reagir. É isso que acrescenta interesse", afirma. Afinal, "o talento enche-me sempre as medidas".

Bárbara Bandeira junta-se-lhe na apresentação, na vertente digital, e "tem sido ótimo", assim como a oportunidade de "conhecer melhor a Carolina (Deslandes) e o Miguel (Cristovinho)", que integram o júri, a par de Manuel Moura dos Santos que, com ela, se "estreou nos "talent shows"".

Discreta quanto baste

Aos 37 anos, Sílvia Alberto sente-se "um bocadinho "maior", mas também mais rica na experiência e nos afetos que traz a maternidade, depois de se ser mãe". A felicidade embrulha as palavras e também se nota nas partilhas que faz no Instagram, onde até já mostrou o bebé sem que se visse a cara.

"Tenho tentado um compromisso entre não ser insensível à curiosidade dos meios e do público, mantendo-me fiel à postura discreta que sempre tive, que defendo e mantenho, preservando o rosto dos meus", frisa.

A apresentadora recuperou depressa a boa forma, até porque continua a ser fiel às caminhadas, contando com uma genética "favorável".

Sílvia sempre foi fã de férias de mochila às costas, de partir à descoberta e, daí, "assim que seja seguro e razoável adicionar uma pequena mochila", partirá numa nova aventura, já com o pequeno Pedro como companhia.