Simone queixa-se após acidente: "Ficámos sem nada"

Carro alugado onde seguia cantora e mais duas pessoas ardeu perto de Condeixa, na A1. Foi no dia 7 de março.

Simone de Oliveira usou esta segunda-feira o Facebook para denunciar que, após o acidente que teve com um carro alugado, a 7 de março, o concessionário não assumiu responsabilidades.

"Foi um susto que apanhei perto de Condeixa no dia 7 de março. Eu e mais duas pessoas íamos para Coimbra onde eu tinha espetáculo. Eis senão quando o carro que tínhamos alugado no concessionário Citroën PSAR, com 5000 quilómetros começou a perder força, dando apenas para encostar à berma onde imediatamente começou a arder. Ficámos sem nada", escreveu a cantora. E acrescentou: "Tivemos de comprar sapatos, meias, pasta de dentes, IPad, telemóvel, tudo."

Responsabilizando o concessionário, na Portela, Setúbal, Simone salienta que, "até agora, a PSAR e a Citroën resolveram não dar importância ao assunto", apesar de estar "provado que foi um supra aquecimento do motor" e que"o [Citroen C3 ] AirCross tem este problema". "Continuar a vender e a alugar estes carros é terrorismo", afirma.

Respondendo a uma seguidora, a cantora diz que teve ajuda da Polícia: "Temos os documentos todos, da Polícia, dos bombeiros, da Brisa e até a peritagem da [seguradora] Tranquilidade. O carro tinha defeito. Até o motor ardeu todo".

O JN tentou entrar em contacto com o concessionário em causa.