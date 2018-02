Snapchat perde mil milhões de dólares com um tweet de Kylie Jenner

Hoje às 11:09 Facebook

Kylie Jenner, a irmã mais nova do clã Kardiashian, provocou uma queda de 7% nas ações da Snap Inc., empresa que detém o Snapchat, depois de ter feito um "tweet" sobre a aplicação de mensagens para smartphones.

"Mais alguém já não vai ao Snap, ou sou só eu? É muito triste", escreveu, na quarta-feira, no Twitter, a empresária, filha de Kris e Caitlyn Jenner. A publicação foi partilhada 58.550 vezes.

A co-protagonista da série televisiva "Keeping up with the Kardiashians" juntou-se ao coro de vozes críticas da nova atualização da aplicação, que mudou o aspeto e passou a privilegiar conteúdo patrocinado. Depois de Kylie ter dito aos 24,5 milhões de seguidores do Twitter que já não usa o Snapchat, a empresa perdeu cerca de mil milhões de dólares (equivalente a 813 milhões de euros) em capitalização de mercado, na quinta-feira.

Segundo a CBS News, quase imediatamente após a publicação, o tweet de Jenner atraiu a atenção de várias contas de propaganda do Twitter, os chamados "bots", que rapidamente replicaram a mensagem. "Bots" são contas automáticas que funcionam como robôs e que difundem conteúdo produzido por terceiros.

Tendo em conta o alcance das publicações, as opiniões da socialite podem ditar modas e efeitos, mesmo no mundo da bolsa, que assistiu a uma queda em 7% das ações da empresa detentora da aplicação.

À CNN, um especialista da bolsa disse que a queda do valor das ações é um "exagero", acrescentando que "Wall Street é híper sensível ao redesenho de aplicações".