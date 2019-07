Só falta chegar a menina. Katia Aveiro mima os filhos

NTV Hoje às 14:45, atualizado às 15:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Enquanto espera o nascimento da filha, Valentina, Katia Aveiro dá atenção aos rapazes da sua vida, Dinis e Rodrigo. A irmã de Cristiano Ronaldo fez-lhes, esta quarta-feira, uma declaração de amor. Rodrigo, de 18 anos e Dinis, de oito, são os meninos dos olhos da empresária madeirense. A viver em Gramado, no Brasil, Katia Aveiro publicou fotografias da família junta e fez uma declaração de amor. “Sou tão feliz com eles! O meu lar é eles”, escreveu a irmã de Cristiano Ronaldo no perfil de Instagram. Rodrigo e Dinis nasceram do casamento com José Pereira, um dos melhores amigos do […]