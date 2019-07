Sofia Arruda assinala primeira semana do filho com fotografias inéditas

NTV Hoje às 15:30, atualizado às 16:16 Facebook

Após dar à luz no passado domingo, Sofia Arruda assinalou a primeira semana de vida do filho, Xavier, com novas fotografias. A atriz, de 33 anos, partilhou vários momentos com os fãs desde que se estreou na maternidade, assim como aconteceu durante a gravidez, e este domingo não foi excepção. Uma nova sequência de fotografias do primeiro filho foi publicada por Sofia Arruda, no Instagram. “Uma semana de vida deste cheirinho bom. 28.07.2019. Atenção ao nível de fofura da foto seguinte”, escreveu orgulhosa. View this post on Instagram Uma semana de vida deste cheirinho bom ❤ 28.07.2019 Atenção ao nível […]