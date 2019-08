Sofia Arruda celebra primeiro mês de Xavier

NTV Hoje às 16:00, atualizado às 16:08 Facebook

Sofia Arruda assinalou nas redes sociais um mês de vida do filho, Xavier, esta quarta-feira, com um breve resumo do parto. Desde que a atriz deu à luz o primeiro filho, no dia 21 de julho, Xavier tem sido o protagonista de maior parte das fotografias partilhadas no Instagram e, como tal, a mãe decidiu destacar esta data especial através de uma fotografia ternurenta. View this post on Instagram 1 mês de vida ❤ tecnicamente a esta hora ainda estavas longe de nascer. A mãe estava a fazer mais um CTG cheia de contrações, mas a achar que era falso […]