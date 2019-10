Sofia Arruda exibe corpo dois meses depois do parto

NTV Hoje às 13:15, atualizado às 13:36 Facebook

Cerca de dois meses após o nascimento do primeiro filho, Xavier, Sofia Arruda revelou como está o corpo na recuperação do pós parto. A atriz partilhou um vídeo, nos InstaStories, ferramenta do Instagram, no qual se mostra em frente a um espelho depois de uma sessão de treino em casa, ainda com a roupa de ginásio. Nas imagens, a intérprete de 31 anos referiu que já sente “um bocadinho de abdominal”, no entanto, continua a trabalhar para recuperar a forma física que tinha antes de engravidar. Xavier é fruto da relação amorosa de Sofia Arruda com fisioterapeuta David Amaro. O […]