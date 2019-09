Sofia Arruda faz desabafo sobre maternidade

NTV Hoje às 17:40, atualizado às 17:45 Facebook

Dois meses após o nascimento do primeiro filho, Xavier, Sofia Arruda revela estar cansada devido às noites mal dormidas. A atriz e youtuber deixou um pequeno desabafo sobre a fase da maternidade, no perfil da rede social Instagram, no qual afirmou que não dorme mais de duas horas seguidas há dois meses. “Ai como é que se faz isto de não dormir mais de duas horas seguidas e manter um ar normal?” questionou. View this post on Instagram Ai como é que se faz isto de não dormir mais de 2h seguidas e manter um ar normal ?! 😅😄 #noitesloucas […]