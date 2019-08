Sofia Arruda mostra rosto do filho pela primeira vez

NTV Hoje às 14:30, atualizado às 14:51 Facebook

Twitter

Partilhar

Um mês depois de dar à luz, Sofia Arruda decidiu mostrar o rosto do filho, Xavier, pela primeira vez nas redes sociais. Apesar das várias fotografias de Xavier que a atriz publicou nas redes sociais desde que foi mãe, nunca foi revelado por completo o rosto do bebé. No entanto, Sofia Arruda decidiu partilhar uma fotografia do filho, na qual surge a usar um boné. “Só para desejar um bom domingo a todos”, escreveu na descrição da publicação. Os fãs da atriz não tardaram a enviar várias mensagens, nas quais destacam as semelhanças entre mãe e filho. “É a cara […]