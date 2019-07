Sofia Arruda partilha fotografia a amamentar ao lado do marido

NTV Hoje às 17:30, atualizado às 17:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Após dar luz o primeiro filho, Sofia Arruda tem partilhado vários momentos desta nova etapa nas redes sociais e, desta vez, apareceu a amamentar. A atriz partilhou com os fãs uma nova fotografia de Xavier, nascido no passado domingo, na qual aparece a amamentá-lo, ainda no hospital, ao lado do marido com quem trocou alianças em 2018, David Amaro. View this post on Instagram A amamentação também pode ser a 3! Pela minha pouco experiencia como mamã, tudo pode e é tão melhor ! 🥰 Obrigada maridão por teres dentro de ti o melhor paizão do mundo! ❤ #motherhood #daddylife […]