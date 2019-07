Sofia Cerveira e filha relaxam longe de Gonçalo Diniz

NTV Ontem às 22:30 Facebook

Sofia Cerveira está longe do marido, Gonçalo Diniz, mas feliz por ter os mimos da filha, Vitória, só para si. As duas estão a aproveitar para relaxar no Carvoeiro. Oficialmente de férias. Este foi o aviso de Sofia Cerveira para os seus fãs há dois dias. A apresentadora da SIC está instalada numa unidade hoteleira junto à praia do Carvoeiro, com a sua filha. “Bom dia, paraíso!! As expectativas eram altas mas… assim… não vale”, escreveu a comunicadora na descrição de uma fotografia em que aparece com a pequena Vitória ao colo. https://www.instagram.com/p/BzvL62DDCVP/ Sofia Cerveira já tinha avisado anteriormente que […]