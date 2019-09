Sofia Escobar recebe prémio espanhol de melhor atriz principal de teatro

NTV Hoje às 21:30, atualizado às 21:38 Facebook

Sofia Escobar venceu a categoria de Melhor Atriz Principal de Teatro dos Premios del Público BroadwayWorld Spain 2019. A protagonista da peça espanhola “El Médico” recebeu o prémio de melhor atriz principal, esta quinta-feira, na nona edição deste prémios. Nesta cerimónia, são galardoadas às melhores produções e profissionais de teatro musical com atuação em Madrid e Barcelona. No Instagram, a intérprete reagiu ao reconhecimento e deixou uma mensagem de agradecimento. “Não poderia estar mais feliz! É um orgulho ter esse reconhecimento do público, obrigado de coração a todos os que votaram, a todos os vencedores, indicados, a todos os fãs […]