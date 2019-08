Sofia Ribeiro aproveita dias de descanso em barco

NTV Hoje às 14:00, atualizado às 14:18 Facebook

Sofia Ribeiro está instalada num barco, a aproveitar alguns dias de descanso ao lado da família e amigos, longe dos olhares públicos. A atriz revelou, através das últimas publicações do Instagram, que o mar foi o destino escolhido para relaxar durante as férias. Entre mergulhos, beijos e abraços, Sofia Ribeiro está a divertir-se na companhia das duas sobrinhas, do namorado, João Almeida Henriques, e de alguns amigos. “Barco do amor”, escreveu na descrição de uma sequência de imagens, publicada no domingo. View this post on Instagram Love boat 🛥 #vacations #friends #family #sea #love #happydays #moments #grateful A post shared […]