Sofia Ribeiro desfruta de férias românticas em destino paradisíaco

Sofia Ribeiro e o namorado, João Almeida, fizeram as malas rumo a Fushifaru, nas Maldivas, para desfrutarem de alguns dias de descanso. O casal embarcou numas férias românticas no destino paradisíaco e, nos InstaStories, a atriz mostrou-se fascinada enquanto revelou alguns pormenores da viagem. Sofia Ribeiro confirmou a relação durante uma viagem a São Tomé e Príncipe. Por essa altura, publicou uma fotografia no Instagram na qual surgia com João Almeida. TEXTO: Mariana Capante LEIA TAMBÉM: Sofia Ribeiro visita local do primeiro trabalho que teve aos 14 anos