Sofia Ribeiro faz desabafo sobre o desafio de ter filhos e o sonho de ser mãe

A desfrutar da companhia da família durante as férias, Sofia Ribeiro abordou o tema “crianças” e fez uma pequena reflexão sobre ter filhos. A atriz confessou estar exausta devido ao facto de estar acompanhada pelas sobrinhas, ainda crianças, durante as duas semanas de férias. Num reflexão publicada na conta Instagram, a intérprete desabafou sobre os desafios de ter filhos. “Cara de quem está a precisar de uns dias sem crianças para então sim descansar. Porque pais deste país, vamos ser sinceros, férias com crianças não são férias”, começou por escrever na descrição. View this post on Instagram Cara de quem […]