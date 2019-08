Sofia Ribeiro surpreende com novo visual

NTV Hoje às 11:59, atualizado às 12:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Depois de algum tempo com o cabelo curto, Sofia Ribeiro surpreendeu os fãs ao surgir com um visual renovado devido às extensões que colocou. A desfrutar de alguns dias de descanso no Alentejo, a atriz resolveu mudar o visual dando lugar ao cabelo comprido ao invés do curto que apresentava anteriormente e revelou o resultado final com uma fotografia partilhada na conta de Instagram. Sofia Ribeiro colocou várias extensões e demorou cerca de sete horas no cabeleireiro. View this post on Instagram A l e n t e j o 💛 #bomfimdesemana #fimdesemana #portugal #alentejo #terralindaanossa #cultura #natureza #gastronomia #pordosol […]