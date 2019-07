Sofia Vergara e Joe Manganiello celebram aniversário de casamento em Itália

NTV Hoje às 17:35, atualizado às 18:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Sofia Vergara e Joe Manganiello celebraram o quinto aniversário de casamento, com umas férias românticas nas praias da costa italiana. O amor está no ar! A atriz e o ator escolheram Itália como destino para celebrarem os cincos anos de matrimónio e desfrutarem de alguns dias de férias. O casal de intérpretes partilhou várias fotografias românticas em Positano e na Costa Amalfitana no Instagram. “Férias de verão”, legendou Sofia Vergara numa fotografia em que aparece ao lado do marido. View this post on Instagram Summer vacation🌞🍕🍝🍾 #our5thaniversary❤️❤️❤️ A post shared by Sofia Vergara (@sofiavergara) on Jul 3, 2019 at 7:10am […]