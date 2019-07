Sónia, Malato e Joana estreitam laços e a "culpa" é dos doces 

Salomé Filipe Hoje às 22:28 Facebook

Concurso "7 Maravilhas Doces de Portugal" é a aposta da RTP para os dias de verão.

Sónia Araújo e José Carlos Malato são duas das caras do concurso "7 Maravilhas Doces de Portugal", a aposta da RTP para o verão. E, apesar de trabalharem na mesma estação televisiva há vários anos, será a primeira vez que os dois apresentadores vão estar juntos, como dupla, durante mais tempo. Duas semanas, mais precisamente. A eles junta-se Joana Teles, como repórter. Ontem, em Aveiro - onde os Ovos Moles ficaram apurados como pré-finalistas -, o trio mostrou-se animado com o novo desafio.

"Já estou na RTP há 16 ou 18 anos e nunca tinha feito uma temporada tão grande com a Sónia. Era das colegas com quem menos tinha trabalhado, vou fazer duas semanas com ela e tem sido maravilhoso. Tenho descoberto coisas dela e ela minhas, como as minhas brincadeiras e parvoíces", contou José Carlos Malato.

Sónia Araújo, por seu turno, não estranha a separação do seu companheiro do "Praça da Alegria", Jorge Gabriel - que também apresenta algumas emissões do concurso, nomeadamente hoje, em Castelo Branco, com Tânia Ribas de Oliveira. "No verão, desfazem sempre as duplas, mas eu adapto-me muito bem . Em setembro, quando me reencontro com o Jorge, é uma festa", revelou.

Faça sol ou chuva

Notória é, igualmente, a cumplicidade de Sónia e de Malato com Joana Teles, mais habituada aos trabalhosos no exterior. Depois das emissões do "7 Maravilhas Doces de Portugal", Joana vai manter-se na estrada, na Volta a Portugal em Bicicleta, com a exigência física que isso acarreta, faça chuva ou sol. "O público tem de estar sempre bem-disposto, por isso não podemos mostrar que estamos desconfortáveis. Se estamos a sofrer ou não, tem de ficar connosco", explicou, sorridente.

E resistir aos melhores doces de Portugal é fácil? "Para nós, trabalhar com doces não é comê-los, mas sim trabalhar com os afetos das pessoas", assumiu, prontamente, Malato.