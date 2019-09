Sónia Tavares assinala dois anos de casamento

NTV Hoje às 16:45, atualizado às 16:54 Facebook

Sónia Tavares e o marido, Fernando Ribeiro, celebram, esta segunda-feira, o segundo aniversário de casamento. A vocalista da banda “The Gift” assinalou publicamente a data no perfil de Instagram, com uma fotografia do dia da cerimónia e uma pequena declaração de amor. “Demos um nó cego, para nunca se desatar. Feliz aniversário, sócio. Se ao menos tudo fosse igual a ti”, escreveu na descrição da publicação, num elogio ao vocalista dos “Moonspell”. View this post on Instagram Demos um nó cego, para nunca se desatar 😉 Feliz aniversário, sócio. Se ao menos tudo fosse igual a ti 🖤 #deathwontdouspart #loveyoumorethanicansay […]