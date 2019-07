Soraia Tavares realiza sonho ao dar voz a Nala na nova versão do “Rei Leão”

NTV Hoje às 17:55, atualizado às 18:18 Facebook

Soraia Tavares foi a atriz escolhida para dar voz à personagem de Nala na versão portuguesa do novo filme “Rei Leão”. A atriz está feliz por realizar um sonho. A também cantora, que integra o elenco de concorrente do programa de talentos “A Tua Cara Não Me É Estranha (TVI), está a viver dias de grande felicidade por ter sido a eleito para dar voz a Nala. “Sou a voz da Nala na versão portuguesa do filme Rei Leão (ainda não acredito que escrevi isto e é de verdade”, começou por escrever Soraia Tavares no seu perfil da rede social […]