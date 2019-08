Soraia Tavares recorda momentos de infância em que sofreu de racismo

NTV Hoje às 11:30, atualizado às 12:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Soraia Tavares recordou alguns episódios de infância em que sofreu de racismo. A cantora contou como a acharam semelhante ao jogador de futebol Yannick Djaló. A vencedora do concurso de imitações “A Tua Cara Não Me É Estranha” (TVI) esteve à conversa, este sábado, com a apresentadora Fátima Lopes no programa de entrevista “Conta-me Como És”. Ao longo da sua participação, a também atriz recordou alguns atos de racismo de que foi vítima. “Lembro-me que uma vez passei-me porque me chamaram de Djaló e queriam instituir que eu ia ser o Djaló da turma, ou seja, ia ser a minha […]