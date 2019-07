Soraia Tavares vence “A Tua Cara Não me É Estranha”

NTV Hoje às 10:19, atualizado às 10:22 Facebook

Twitter

Partilhar

Soraia Tavares ganhou, neste domingo, a mais recente edição de “A Tua Cara Não me É Estranha” (TVI). A cantora bateu a concorrência com uma interpretação de Whitney Houston. O programa da TVI “A Tua Cara Não me É Estranha” tem uma nova vencedora. Soraia Tavares bateu a concorrência ao interpretar Whitney Houston e levou o troféu para casa. A artista reuniu os votos dos jurados e do público e triunfou na noite de gala. O último programa de “A Tua Cara Não me É Estranha” ficou ainda marcado por uma homenagem dos concorrentes a Maria Cerqueira Gomes, que apresentou […]