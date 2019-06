Steven Adler, dos Guns N' Roses, internado com ferimentos de faca

Hoje às 16:31 Facebook

Twitter

Partilhar

O antigo baterista dos Guns N' Roses Steven Adler foi levado para o hospital com cortes na barriga, num incidente com contornos ainda por esclarecer.

Autoridades e serviços de emergência foram alertados para um esfaqueamento na propriedade do músico, após uma chamada para o 911 (número de emergência americano). No local, a polícia encontrou Steven Adler de 54 anos a sangrar.

A polícia revelou que os ferimentos não foram graves e que o músico de 54 anos se encontra fora de perigo, estando sob observação médica. Sabe-se, até ao momento, que os ferimentos foram autoinfligidos, mas ainda não foi possível apurar se se tratou de um acidente doméstico.

Steven Adler faz parte da formação original dos Guns N' Roses e participou no álbum de estreia "Appetite for Destruction", que conta com o maior sucesso da banda "Sweet Child O'Mine". Adler foi expulso em 1990, após cinco anos na banda, já que o uso de drogas começou a afetar o processo criativo da banda.

A luta de Adler contra as drogas sempre foi de conhecimento público e o baterista chegou a participar em programas de televisão para reabilitação de celebridades. Diz estar sóbrio há 5 anos.