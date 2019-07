Surfista Garrett McNamara participa na nova novela da SIC

NTV Hoje às 19:00, atualizado às 19:13 Facebook

Garrett McNamara estreia-se na televisão portuguesa com uma participação especial na nova novela da SIC, “Nazaré”. A SIC já deu inicio às gravações do novo projeto do canal, que vai ter como protagonistas Carolina Loureiro e José Mata. Nas redes sociais, Afonso Pimentel, que também faz parte do elenco na novela, apareceu ao lado do surfista Garrett McNamara, que ficou conhecido por bater um recorde ao surfar ondas gigantes em Nazaré, região de Portugal que dá o nome à novela. View this post on Instagram Poker Face que a coisa é séria. /// #garretmcnamara A post shared by Afonso Pimentel […]