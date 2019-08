Surpresa. Maria Cerqueira Gomes muda de visual

NTV Hoje às 11:00, atualizado às 11:26 Facebook

A apresentadora das manhãs da TVI apanhou os seguidores de surpresa nesta terça-feira, ao exibir-se com um visual renovado: aclarou o cabelo e ondulou-o. Surpresa. Maria Cerqueira Gomes deu um toque no seu visual e apareceu no perfil de Instagram com um cabelo mais claro e com umas pequenas ondulações na parte de baixo. “Sempre gostei de arriscar, experimentar coisas novas e de me colocar a mim própria à prova”, começou por escrever a companheira de Manuel Luís Goucha na apresentação do “Você na TV!” View this post on Instagram Sempre gostei de arriscar, experimentar coisas novas e de me […]