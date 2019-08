Surpresa! Mónica Jardim muda o visual e regressa aos 14 anos

NTV Hoje às 13:30, atualizado às 13:56 Facebook

Twitter

Partilhar

A apresentadora da TVI decidiu mudar o visual para este verão. Mónica Jardim cortou o cabelo e ficou com um “look” parecido aquele que tinha na adolescência. Ela não para de se reinventar. Muito preocupada com o visual e em estar sempre na moda, Mónica Jardim decidiu cortar o cabelo e voltar aos tempos de menina. Foi a própria apresentadora de “Somos Portugal” (TVI) que revelou a novidade aos fãs no perfil de Instagram. View this post on Instagram Verão 2019 decidi cortar o cabelo e usá-lo como quando tinha 14 anos…. ou seja, aproximadamente há uns 10 anos 😂😂😊 […]