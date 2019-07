Susto em Cabo Verde. José Carlos Pereira sofre acidente e tem de ser assistido

NTV Hoje às 10:33, atualizado às 10:58 Facebook

Não começaram bem as férias do ator em Cabo Verde. José Carlos Pereira sofreu um pequeno acidente enquanto surfava e teve de ser assistido fora de água. Depois de ter estado no Algarve com o filho, Salvador, no restaurante Sem Espinhas, José Carlos Pereira rumou a Cabo Verde. Nas ilhas africanas o ator de “Golpe de Sorte” (SIC) tem aproveitado para apanhar sol e para fazer surf, outra das suas grandes paixões. Esta quarta-feira, o intérprete sofreu um pequeno acidente dentro de água e apanhou um grande susto, tendo de ser assistido por alguns locais. Foi o próprio Zeca, como […]