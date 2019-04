Hoje às 14:02 Facebook

Foi lançado quinta-feira ao final do dia e já tem mais de 100 mil visualizações. O novo vídeo musical de Maria Leal muda por completo o estilo da cantora e dedica-se ao público infantil.

No vídeo de "Tá Demais", Maria Leal surge vestida de boneca, com um fato cor de rosa e laços no cabelo acompanhada de crianças, que são as protagonistas da música. Uma mudança radical em relação aos últimos êxitos da cantora, mais virados para a música de dança.