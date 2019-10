Tânia Ribas de Oliveira em momento divertido com irmão mais novo

NTV Hoje às 11:30, atualizado às 11:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Tânia Ribas de Oliveira mostrou-se num momento hilariante ao posar, em cima de um banco, abraçada ao irmão mais novo, Miguel Oliveira. A apresentadora da RTP revelou, numa fotografia publicada no perfil de Instagram, que precisou de subir a um banco para ficar da mesma altura que o irmão e conseguir abraçá-lo. Afinal, tem 1,90 metros! “O meu irmão mais novo levou adubo, mas nada que um banco não resolva”, escreveu na descrição da publicação. View this post on Instagram O meu irmão mais novo levou adubo, mas nada que um banco não resolva. 😂 @miguel.olliveira 1,90m 😏 A post […]