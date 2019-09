Tânia Ribas de Oliveira recorda avô com saudade

NTV Hoje às 11:00, atualizado às 11:13 Facebook

Tânia Ribas de Oliveira assinalou publicamente os cinco anos da morte do avô, esta sexta-feira, com uma mensagem emotiva. A apresentadora partilhou uma fotografia dos avós, no perfil de Instagram, juntamente com uma dedicatória na qual recordou o avô. “Estou a ouvir a tua voz num vídeo vezes e vezes sem conta e, ao mesmo tempo que não controlo as lágrimas, a minha alma enche-se de alegria. Fez ontem cinco anos que partiste e sinto-te todos os dias em mim”, escreveu na descrição. View this post on Instagram Estou a ouvir a tua voz num vídeo vezes e vezes sem […]