Tanto amor. Núria Madruga declara-se ao filho mais novo em dia especial

Lourenço, o filho mais novo da atriz Núria Madruga, completou 18 meses e a mamã babada tornou público o seu amor pelo bebé nas redes sociais. Parabéns. Núria Madruga ficou encantada com os 18 meses do filho mais novo, Lourenço, e demonstrou-o no perfil de Instagram: “Há 18 meses a nossa família ficou ainda com mais amor”, referiu a atriz que, na imagem, aparece sorridente com o bebé ao colo. Núria Madruga é casada com Vasco Silva e os dois são ainda pais dos gémeos Sebastião e Salvador. Núria Madruga tem estado afastada das novelas e a última trama na […]